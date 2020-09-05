Ankara Büyükşehir, barınaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için bir yandan yeni barınak kurma çalışmalarına devam ederken bir yandan da Gölbaşı Hayvan Barınağı’nda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara Büyükşehir, barınaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için bir yandan yeni barınak kurma çalışmalarına devam ederken bir yandan da Gölbaşı Hayvan Barınağı’nda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Gölbaşı barınağında incelemelerde bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bazı basın kurumları ve sosyal medya hesaplarında yer alan barınaktaki hayvanların ölüme terk edildiği iddialarına da cevap verdi.
05 Eyl 2020 - 10:55 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.