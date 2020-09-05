Ankara Büyükşehir, barınaklarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için bir yandan yeni barınak kurma çalışmalarına devam ederken bir yandan da Gölbaşı Hayvan Barınağı’nda iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Gölbaşı barınağında incelemelerde bulunan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, bazı basın kurumları ve sosyal medya hesaplarında yer alan barınaktaki hayvanların ölüme terk edildiği iddialarına da cevap verdi.