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- 05 Eyl 2020 - 13:13 G: 05 Eyl 2020 - 13:14

Antalyaspor'da Nuri Şahin'e doğum günü jesti

Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin'in doğum günü kutlandı.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin'in doğum günü kutlandı.

Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli futbolcusu Nuri Şahin'in doğum günü kutlandı.

05 Eyl 2020 - 13:13 AA Antalya- Spor

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