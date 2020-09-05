Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı

Trabzon'da anneleri kazada ölen 4 köpek yavrusu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alındı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yomra ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi'nde anneleri trafik kazasında ölen 4 köpek yavrusunun yol kenarında yardıma ve bakıma muhtaç olduğu bilgisi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.



