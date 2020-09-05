Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı
4 köpek yavrusunun yol kenarında yardıma ve bakıma muhtaç olduğu bilgisi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.
Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı
Trabzon'da anneleri kazada ölen 4 köpek yavrusu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alındı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yomra ilçesine bağlı Kömürcü Mahallesi'nde anneleri trafik kazasında ölen 4 köpek yavrusunun yol kenarında yardıma ve bakıma muhtaç olduğu bilgisi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.
05 Eyl 2020 - 13:17 AA Trabzon- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.