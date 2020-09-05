Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 Eyl 2020 - 13:41 G: 05 Eyl 2020 - 13:52

Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu !

Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu !

Adana'da park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde park halindeki 01 TH 393 plakalı otomobilin sürücüsünün hareketsiz durduğunu görenler, durumu polis ve sağlık görevlilerine bildirdi.

05 Eyl 2020 - 13:41 AA Adana- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu ! mask
Park halindeki otomobilin sürücüsü ölü bulundu !
Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı mask
Trabzon'da anneleri ölen 4 köpek yavrusu koruma altına alındı
Antalyaspor'da Nuri Şahin'e doğum günü jesti mask
Antalyaspor'da Nuri Şahin'e doğum günü jesti
Fiat Egea'nın 3 modeli en çok tercih edilen otomobiller oldu mask
Fiat Egea'nın 3 modeli en çok tercih edilen otomobiller oldu
Başkan Altınok otobüse çıktı, 51 mahallede koronavirüs uyarısı yaptı - Ankara mask
Başkan Altınok otobüse çıktı, 51 mahallede koronavirüs uyarısı yaptı - Ankara
Fenerbahçe'den Süper Lig kulüplerine Büyük Destek mask
Fenerbahçe'den Süper Lig kulüplerine Büyük Destek

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL