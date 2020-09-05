05 Eyl 2020 - 13:57 Güncelleme: 05 Eyl 2020 - 13:58
Antalya sahillerinde yoğunluk
Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, sahillerde yoğunluk yaşanıyor.
Antalya sahillerinde yoğunluk
Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, sahillerde yoğunluk yaşanıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.