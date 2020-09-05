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05 Eyl 2020 - 13:57

Antalya sahillerinde yoğunluk

Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, sahillerde yoğunluk yaşanıyor.