05 Eyl 2020 - 14:10 Güncelleme: 05 Eyl 2020 - 14:11
Çubuk'taki orman yangını söndürüldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 21 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü.
Çubuk'taki orman yangını söndürüldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 21 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü. Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında iki gün önce çıkan orman yangını tamamen söndürülürken, çevre il ve ilçelerden gelen ekipler ilçeden ayrıldı.
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05 Eyl 2020 - 14:10 AA Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.