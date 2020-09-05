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- 05 Eyl 2020 - 14:10 G: 05 Eyl 2020 - 14:11

Çubuk'taki orman yangını söndürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 21 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Çubuk'taki orman yangını söndürüldü

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve 21 hektarlık alanı etkileyen yangın söndürüldü. Karagöl Tabiat Parkı yakınlarındaki Yıldırımevci Göleti civarında iki gün önce çıkan orman yangını tamamen söndürülürken, çevre il ve ilçelerden gelen ekipler ilçeden ayrıldı.

05 Eyl 2020 - 14:10 AA Ankara- Belediyeler

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