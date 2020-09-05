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- 05 Eyl 2020 - 18:24 G: 05 Eyl 2020 - 18:25

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi.

05 Eyl 2020 - 18:24 AA İstanbul- Spor

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