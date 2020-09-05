Ankara'lı karı kocanın ilginç kavgası! Kızının adını 'Pandemi' koymak istiyor!
Ankara'lı karı kocanın ilginç kavgası! Kızının adını Pandemi koymak istiyor! Ankara'da yaşayan bir vatandaş yaklaşık 2.5 ay sonra dünyaya gelecek olan kızına Pandemi ismini koymak istediğini eşine bildirdi. Bunu duyan eşinden nasıl bir karşılık aldı?
Ankara'lı karı kocanın ilginç kavgası! Kızının adını 'Pandemi' koymak istiyor!
Ankara'da yaşayan ve yaklaşık 2.5 ay sonra yeni bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift için herşey güzel gidiyordu. Ancak doğumun yaklaşması ile başlayan isim polemiği bu aileyi de sardı. Doğacak olan kızlarına en iyi ismi koyabilmek için düşünmeye başlayan ailede babadan gelen istek şok etkisi yarattı.
05 Eyl 2020 - 20:53 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan T. - Vallahi millet bunalımda... Ne yapacağını şaşırmışlar... Bu pandemi hafızalardan asla silinmeyecek..
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.