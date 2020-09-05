Ankara'lı karı kocanın ilginç kavgası! Kızının adını 'Pandemi' koymak istiyor!

Ankara'da yaşayan ve yaklaşık 2.5 ay sonra yeni bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan çift için herşey güzel gidiyordu. Ancak doğumun yaklaşması ile başlayan isim polemiği bu aileyi de sardı. Doğacak olan kızlarına en iyi ismi koyabilmek için düşünmeye başlayan ailede babadan gelen istek şok etkisi yarattı.