05 Eyl 2020 - 21:27 Güncelleme: 05 Eyl 2020 - 21:28
MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın Kovid-19 testi pozitif çıktı
MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
MKE Ankaragücü Kulübünde bir çalışanın yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Beştepe Tesislerimizde dün yapılan koronavirüs (Kovid-19) testi sonuçlarında kulüp çalışanlarımızdan bir kişide pozitif vakaya rastlanmıştır. Çalışanımızın ve temasta bulunduğu personelimizin karantina süreci derhal başlatılmıştır. Personellerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.