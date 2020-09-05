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- 05 Eyl 2020 - 21:57 G: 05 Eyl 2020 - 21:58

Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

Tatbikatta 2 bin 600 asker, 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi, top ve havan topu ile 18 helikopter ve uçak, 30'dan fazla hava savunma sistemi yer aldı

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan'da gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu.

05 Eyl 2020 - 21:57 AA - Gündem

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