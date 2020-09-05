Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Eyl 2020 - 21:57

Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

Tatbikatta 2 bin 600 asker, 200 tank ve zırhlı araç, 180 füze sistemi, top ve havan topu ile 18 helikopter ve uçak, 30'dan fazla hava savunma sistemi yer aldı