Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı!



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Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı! Survivor'un geçmiş dönemlerinde yarışan ve gerek tarzı gerek performansı ile bir döneme damga vuran Hilmi Cem İntepe, Atv'nin yeni dizisi 'Maria ile Mustafa' ile ekranlara dönüyor. Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı!



Survivor yarışmasıyla birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hilmi Cem, yarışmadan sonra dizi oyunculuğu yapmaya başlamış, yakışıklılığı ile hayran kitlesini daha da büyütmüştü. Özellikle genç kızlar tarafından hayranlıkla takip edilen Hilmi Cem'in yeni dizisi büyük merak konusu oldu.

