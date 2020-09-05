Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı!
Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı! Survivor'un geçmiş dönemlerinde yarışan ve gerek tarzı gerek performansı ile bir döneme damga vuran Hilmi Cem İntepe, Atv'nin yeni dizisi 'Maria ile Mustafa' ile ekranlara dönüyor. Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı!
Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı!
İŞTE HİLMİ CEM İNTEPE İNSTAGRAM HESABI TIKLA...
Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı! Survivor'un geçmiş dönemlerinde yarışan ve gerek tarzı gerek performansı ile bir döneme damga vuran Hilmi Cem İntepe, Atv'nin yeni dizisi 'Maria ile Mustafa' ile ekranlara dönüyor. Survivor Hilmi Cem, Mustafa'yla dönüyor! Hilmi Cem İntepe kimdir? İnstagram hesabı!
Survivor yarışmasıyla birlikte büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hilmi Cem, yarışmadan sonra dizi oyunculuğu yapmaya başlamış, yakışıklılığı ile hayran kitlesini daha da büyütmüştü. Özellikle genç kızlar tarafından hayranlıkla takip edilen Hilmi Cem'in yeni dizisi büyük merak konusu oldu.
05 Eyl 2020 - 21:46 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.