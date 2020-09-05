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- 05 Eyl 2020 - 22:14 G: 05 Eyl 2020 - 22:24

PTT - Vakıfbank

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de PTT ile Vakıfbank takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Vakıfbank oyuncusu Michelle Bartsch-Hackley (13), PTT oyuncusu Dimitrova (14) ile mücadele etti.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de PTT ile Vakıfbank takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Vakıfbank oyuncusu Michelle Bartsch-Hackley (13), PTT oyuncusu Dimitrova (14) ile mücadele etti.

05 Eyl 2020 - 22:14 AA Ankara- Spor

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