Anasayfa/

Foto Galeri/

05 Eyl 2020 - 22:14

PTT - Vakıfbank

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de PTT ile Vakıfbank takımları Başkent Voleybol Salonu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Vakıfbank oyuncusu Michelle Bartsch-Hackley (13), PTT oyuncusu Dimitrova (14) ile mücadele etti.