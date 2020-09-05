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- 05 Eyl 2020 - 23:39 G: 06 Eyl 2020 - 05:07

A Milli Futbol Takımı, Sırbistan maçına hazır - Foto Haber

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta yarın Sırbistan ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, karşılaşmanın oynanacağı başkent Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda gerçekleştirilen antrenmana aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Isınmanın ardından pas çalışması yapılan idmanın son bölümünde ise Sırbistan maçının taktiği üzerinde duruldu.

A Milli Takımdan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan da antrenmanı izledi.

05 Eyl 2020 - 23:39 AA - Spor

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