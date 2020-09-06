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- 06 Eyl 2020 - 10:48 G: 06 Eyl 2020 - 10:57

Başkan Altınok: ''Zabıtamıza güç kattık''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Keçiören Belediyesi zabıta ekibiyle bir araya geldi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Başkan Altınok: ''Zabıtamıza güç kattık''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Keçiören Belediyesi zabıta ekibiyle bir araya geldi. Altınok, “Göreve geldiğimiz günden itibaren herhangi bir grup ya da herhangi bir zümrenin etkisi altında kalmadan görevlerini yerine getirebilmeleri için zabıtamıza güç kattık. Bu zamana kadar zabıtamızın özverili bir şekilde çalışabilmesi için ezilmesine müsaade etmediğim gibi bundan sonra da asla etmeyeceğim.” dedi.

Keçiören Belediyesi önünde toplanan zabıta personelinin Zabıta Haftasını kutlayan Başkan Altınok, zabıtaya hem destek mesajı verdi hem de çeşitli uyarılarda bulundu.

06 Eyl 2020 - 10:48 Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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