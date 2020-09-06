Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı - Ankara
Midilli Atı’ndan Cüce Keçi’ye Tavus Kuşu’ndan Sülüne kadar 59 çeşit hayvana ev sahipliği yapan ve B- sınıfı statüsünde yer alan Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, yeni doğan yavrularla konuklarını ağırlıyor.
Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı - Ankara
Ankara ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların üretiminde önemli bir noktaya gelen Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı yeni ve sevimli üyeleriyle daha da genişledi. Hayvan varlığını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki parkta Türkiye’de nadir görülen 10 Altuni, 10 Gümüş Sülün, 1 Lama, 15 Cüce Keçi, ve 2 Midilli Atı dünyaya gözlerini açtı. 19 dönüm arazi üzerine kurulan 59 tür hayvana ev sahipliği yapan B- sınıfı statüsünde yer alan Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı içerisinde hayvanların mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir biçimde hayatlarına devam etmeleri sağlanırken ziyaretçilere de hayvan sevgisini doyasıya yaşayabilecekleri bir ortam sağlanıyor.
Son günlerde tatlı bir heyecanın yaşandığı parkta Sülün, Lama, Cüce Keçi, ve Midilli Atı dünyaya gözlerini açtı.
06 Eyl 2020 - 11:05 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.