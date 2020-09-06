Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı’nın yeni üyeleri dünyaya gözlerini açtı - Ankara

Ankara ve Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanların üretiminde önemli bir noktaya gelen Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı yeni ve sevimli üyeleriyle daha da genişledi. Hayvan varlığını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki parkta Türkiye’de nadir görülen 10 Altuni, 10 Gümüş Sülün, 1 Lama, 15 Cüce Keçi, ve 2 Midilli Atı dünyaya gözlerini açtı. 19 dönüm arazi üzerine kurulan 59 tür hayvana ev sahipliği yapan B- sınıfı statüsünde yer alan Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı içerisinde hayvanların mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir biçimde hayatlarına devam etmeleri sağlanırken ziyaretçilere de hayvan sevgisini doyasıya yaşayabilecekleri bir ortam sağlanıyor.



Son günlerde tatlı bir heyecanın yaşandığı parkta Sülün, Lama, Cüce Keçi, ve Midilli Atı dünyaya gözlerini açtı.