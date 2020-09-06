Yeşilçam'da rol aldığı pek çok filmle hatırlanan oyuncu Efkan Efekan vefatının 15. yılında anılıyor. Yönetmen Ümit Efekan'ın kardeşi olan Efekan, 6 Mayıs 1935'te İzmir'de dünyaya geldi.

Beyoğlu Ortaokulu'ndan mezun olan Efekan, sinemaya 1953'te "Battal Gazi Geliyor" filminde figüranlık yaparak başladı ve 1958 yılına kadar Sami Ayanoğlu'nun asistanlığını yaptı.

Atıf Kaptan'ın yardımıyla 1959'da "Ölmeyen Aşk" filminde başrol oynayan Efekan, ikinci ve yardımcı rollerde de yer aldı. Efekan, Muhterem Nur ile birlikte oynadığı filmlerle ilgi gördü.

Yeşilçam'ın da çok güçlü olduğu ve film sayısının giderek arttığı 1960'lı yıllarda oyunculuk kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Efekan, 1964'e kadar yaklaşık 25 filmde rol aldı.

Yeşilçam'ın unutulmaz başrolü: Efkan Efekan Kimdir?

Efekan, 1965'te Ankara'da ses sanatçısı olarak sahneye çıktı fakat iki sene sonra sahnelerden çekildi.

Bir süre oyunculuğa ara verdikten sonra 1974'te Temel Gürsu'nun yönettiği "Kısmet" adlı filmle sinemaya dönüş yapan Efekan, 1980'li yıllarda "Yaprak Dökümü", "Dudaktan Kalbe" ve "Hanımın Çiftliği" gibi edebiyat eserlerinin televizyon uyarlamalarında oyunculuk yaptı.

Lütfi Akad, Memduh Ün, Halit Refiğ ve Metin Erksan'ın da arasında bulunduğu yönetmenlerle çalışan Efekan, Yıldız Tezcan, Parla Şenol, Neriman Köksal, Necdet Tosun, Neşe Karaböcek, İzzet Günay, Fikret Hakan, Öztürk Serengil ve Seyyal Taner ile birlikte çeşitli filmlerde rol aldı.

Sevgi Efekan ile evli olan ünlü oyuncunun Neslihan ve Alihan isimlerinde 2 çocuğu dünyaya geldi. Akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi görürken 7 Eylül 2005'te 70 yaşında hayatını kaybeden Efekan, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaşam boyu onur ödülüne layık görülen Efkan Efekan'ın ödülünü oğlu Umut ve Alihan Efekan aldı.

Ünlü oyuncu, "Ölümlü Dünya", "Meryem", "Cumbadan Rumbaya", "Ölümlü Dünya", "Benim Küçük Meleğim", "Cambaz Kızın Aşkı", "Sevdalı Efe", "Gönülden Gönüle", "Bir Milyonluk Macera", "Acı Aşk", "Şaka ile Karışık", "Çalıkuşu", "Aşkın Gözyaşları", "Kara Duvaklı Gelin", "Hacer Ana ve Oğulları", "Tek Başına" ve "Yalnız Değilsiniz"in de arasında bulunduğu çok sayıda Yeşilçam filminde rol aldı.

Oynadığı yüzden fazla filmle hatırlanan Efekan, son yıllarında ise "Aşkımızda Ölüm Var", "Umutların Ötesi", "Seni Yaşatacağım", "Benim İçin Ağlama", "Zehirli Çiçek" ve "Bize Ne Oldu" gibi televizyon yapımlarıyla izleyici karşısına çıktı.