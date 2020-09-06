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- 06 Eyl 2020 - 13:28 G: 06 Eyl 2020 - 13:41

Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu

Sivas'ta bir esnaf, tartıştığı komşusunu tabancayla bacağından yaraladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu

Sivas'ta bir esnaf, tartıştığı komşusunu tabancayla bacağından yaraladı.

Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde esnaf N.B. (48) ile yan dükkan komşusu S.B. (40) arasında depoya mal koyma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B, üzerinde bulunan tabancayla S.B'yi bacağından vurdu.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri N.B'yi gözaltına aldı.

06 Eyl 2020 - 13:28 AA Sivas- Asayiş

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