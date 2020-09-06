Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu
Sivas'ta bir esnaf, tartıştığı komşusunu tabancayla bacağından yaraladı.
Sokak ortasında dehşet! Esnaf tartıştığı komşusunu vurdu
Sivas'ta bir esnaf, tartıştığı komşusunu tabancayla bacağından yaraladı.
Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde esnaf N.B. (48) ile yan dükkan komşusu S.B. (40) arasında depoya mal koyma yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.B, üzerinde bulunan tabancayla S.B'yi bacağından vurdu.
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri N.B'yi gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.