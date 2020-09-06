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- 06 Eyl 2020 - 20:39 G: 06 Eyl 2020 - 20:40

Feci kaza! Takla atan otomobildeki 4 kişi...

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Feci kaza! Takla atan otomobildeki 4 kişi...

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tamer T. (41) yönetimindeki 55 ADD 941 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi kavşağında kontrolden çıkarak refüje, ardından yön levhasına çarparak takla attı.

06 Eyl 2020 - 20:39 AA Samsun- Asayiş

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