06 Eyl 2020 - 20:39 Güncelleme: 06 Eyl 2020 - 20:40
Feci kaza! Takla atan otomobildeki 4 kişi...
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Feci kaza! Takla atan otomobildeki 4 kişi...
Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Tamer T. (41) yönetimindeki 55 ADD 941 plakalı otomobil, Körfez Mahallesi Atatürk Bulvarı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi kavşağında kontrolden çıkarak refüje, ardından yön levhasına çarparak takla attı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.