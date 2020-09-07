Başkent artık daha yeşil
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara’yı birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam ediyor.
Başkent artık daha yeşil
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara’yı birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam ediyor. İnönü Bulvarı orta refüj ve Armada Lobları olarak adlandırılan alanlara 240 bin adet kadife çiçeği dikildi. 12 seranın birleşerek kurduğu Karşıyaka Mezarlığı kooperatifinden satın alınan kadife çiçeği şehrin dört bir yanını süslüyor.
07 Eyl 2020 - 12:46 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.