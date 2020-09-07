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- 07 Eyl 2020 - 12:46 G: 07 Eyl 2020 - 12:47

Başkent artık daha yeşil

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara’yı birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Başkent artık daha yeşil

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, Ankara’yı birbirinden güzel mevsimlik çiçekler ve bitkilerle süslemeye devam ediyor. İnönü Bulvarı orta refüj ve Armada Lobları olarak adlandırılan alanlara 240 bin adet kadife çiçeği dikildi. 12 seranın birleşerek kurduğu Karşıyaka Mezarlığı kooperatifinden satın alınan kadife çiçeği şehrin dört bir yanını süslüyor.

07 Eyl 2020 - 12:46 Ankara- Belediyeler

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