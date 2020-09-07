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- 07 Eyl 2020 - 13:04 G: 07 Eyl 2020 - 13:05

Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde görevli sınıf öğretmeni Gamze Arslan, uzaktan eğitim sürecinde evde internet imkanı olmayan öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Fedakar öğretmen kapı kapı dolaşarak öğrencilerine ders anlatıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde görevli sınıf öğretmeni Gamze Arslan, uzaktan eğitim sürecinde evde internet imkanı olmayan öğrencilerin daha sağlıklı eğitim alması için yazı tahtasıyla kapı kapı dolaşarak ders veriyor.

Tabanlı Mahallesi'nde 3 yıldır görev yapan Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim sürecinde de öğrencilerini yalnız bırakmıyor.

07 Eyl 2020 - 13:04 AA Van- Yaşam

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