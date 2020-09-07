Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri!

Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan ve Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın yıllar önceki öngörüsü gerçek oldu. Baba Vanga yıllar önce öne sürdüğü kehanetinde ; gizemli bir hastalığın tüm dünyayı etkisi altına alacağını ve milyonlarca insanın öleceğini söylemiş.