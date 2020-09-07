Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri!
Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri! Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan Baba Vanga, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını yıllar öncesinden bildi mi?
Koronavirüs'ü yıllar önceden bilmiş! Ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri!
Dünyanın en ünlü kahinlerinden biri olan ve Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın yıllar önceki öngörüsü gerçek oldu. Baba Vanga yıllar önce öne sürdüğü kehanetinde ; gizemli bir hastalığın tüm dünyayı etkisi altına alacağını ve milyonlarca insanın öleceğini söylemiş.
07 Eyl 2020 - 15:31 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.