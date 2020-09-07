Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!
Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haliyle birbirinden ilginç haberleri de beraberinde getiriyor. Youtube'da ilgi çekmek isteyen Ankara'lı bir genç ise ilginç bir sosyal deney yapmaya karar verdi. Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!
Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!
Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haliyle birbirinden ilginç haberleri de beraberinde getiriyor. Youtube'da ilgi çekmek isteyen Ankara'lı bir genç ise ilginç bir sosyal deney yapmaya karar verdi. Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!
07 Eyl 2020 - 16:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.