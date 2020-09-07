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- 07 Eyl 2020 - 16:13 G: 07 Eyl 2020 - 16:22

Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!

Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haliyle birbirinden ilginç haberleri de beraberinde getiriyor. Youtube'da ilgi çekmek isteyen Ankara'lı bir genç ise ilginç bir sosyal deney yapmaya karar verdi. Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!

Tolga dumana
Tolga dumana Tüm Haberleri

Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!

Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haliyle birbirinden ilginç haberleri de beraberinde getiriyor. Youtube'da ilgi çekmek isteyen Ankara'lı bir genç ise ilginç bir sosyal deney yapmaya karar verdi. Ankara'lı Youtuber'dan ilginç sosyal deney! 'Koronavirüslü Cüzdan!

07 Eyl 2020 - 16:13 - Gündem

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