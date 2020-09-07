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- 07 Eyl 2020 - 16:37 G: 07 Eyl 2020 - 16:46

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbete devam ediyor

Anne Öğrünç: "Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım" Oturma eylemi sayesinde yeğenine kavuşan hala Gülbahar Kadran: "Bu çocukların dağa, başka bir bataklığa gitmelerine göz yumamayız. Son evlat gelene kadar eylemimize devam edeceğiz"

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak için nöbete devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 371'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Baran için gelerek eyleme katılan anne Solmaz Öğrünç, evlat nöbetini sürdürmesi nedeniyle eşinin evdeki çocuklarına hem babalık hem de annelik yaptığını söyledi.

07 Eyl 2020 - 16:37 AA - Asayiş

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