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- 08 Eyl 2020 - 11:25 G: 08 Eyl 2020 - 11:26

Mamak’ta koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Ankara

Mamak Belediyesi, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Mamak’ta koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Ankara

Mamak Belediyesi, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Belediyeye ait ilaçlama ekipleri, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelindeki ibadethane, eczane, berber, kuaför, taksi durakları, bina girişleri, cadde ve sokakların yanı sıra karantina altına alınan binaları da dezenfekte etmeye devam ediyor. Mamak genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler ayrıca vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.

08 Eyl 2020 - 11:25 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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