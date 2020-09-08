Mamak’ta koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Ankara
Mamak Belediyesi, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
Mamak’ta koronavirüsle mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor - Ankara
Mamak Belediyesi, Koronavirüs önlemleri kapsamında ilçe genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Belediyeye ait ilaçlama ekipleri, normalleşme süreci kapsamında ilçe genelindeki ibadethane, eczane, berber, kuaför, taksi durakları, bina girişleri, cadde ve sokakların yanı sıra karantina altına alınan binaları da dezenfekte etmeye devam ediyor. Mamak genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, sabah erken saatlerde mesaiye başlayarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması başlattı. Ekipler ayrıca vatandaşların talebi üzerine bina içlerinde ve ofislerde de dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriyor.
08 Eyl 2020 - 11:25 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.