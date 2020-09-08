Fenerbahçe'nin lig tarihindeki performansı
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk maçına 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor deplasmanında çıkacak Fenerbahçe, lig tarihindeki 63. yılına giriyor.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk maçına 11 Eylül Cuma günü Çaykur Rizespor deplasmanında çıkacak Fenerbahçe, lig tarihindeki 63. yılına giriyor.
Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray gibi bütün sezonlarda yer alırken, sonuncusu 2013-2014'te olmak üzere 19 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Fenerbahçe, lig tarihinde oynadığı toplam 2 bin 44 maçta, bin 160 galibiyet, 540 beraberlik, 344 yenildi aldı, 3 bin 613 gol atıp, kalesinde bin 785 gol gördü.
Ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk olan Fenerbahçe, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ve Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivretli ekip, en farklı skorlu yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da önemli rakibi Galatasaray karşısında yaşadı.
- Fenerbahçe'nin "en"leri
Sarı-lacivertli takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:
En iyi derecesi: Şampiyon (19 kez). 1959, 1960-1961, 1963-1964, 1964-1965, 1967-1968, 1969-1970, 1973-1974, 1974-1975, 1977-1978, 1982-1983, 1984-1985, 1988-1989, 1995-1996, 2000-2001, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014.
En kötü derecesi: 10'unculuk (1980-1981).
En iyi sezonu: 1988-1989
O G B M A Y P 36 29 6 1 103 27 93
En kötü sezonu: 1980-1981
O G B M A Y P 30 9 11 10 31 27 29
En çok maç kazandığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 29 galibiyet)
En az maç kazandığı sezon: 1980-1981 (30 maçta 9 galibiyet)
En çok berabere kaldığı sezon: 1985-1986 (36 maçta 16 beraberlik)
En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992 (30 maçta 2 beraberlik), 2004-2005 (34 maçta 2 beraberlik)
En az yenildiği sezon: 1964-1965 (30 maçta 1 yenilgi), 1988-1989 (36 maçta 1 yenilgi)
En çok yenildiği sezon: 1987-1988 (38 maçta 13 yenilgi)
En çok gol attığı sezon: 1988-1989 (36 maçta 103 gol)
En az gol attığı sezon: 1969-1970, 1976-1977, 1979-1980, 1980-1981 (30 maçta 31 gol)
En az gol yediği sezon: 1969-1970 (30 maçta 6 gol)
En çok gol yediği sezon: 1990-1991 (30 maçta 53 gol)
En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 Samsunspor (1993-1994), 8-1 Kayserispor (1994-1995), 7-0 Denizlispor (1984-1985 ve 1996-1997), 7-0 Kayserispor (2004-2005), 7-0 Hacettepe (2008-2009), 7-0 Kardemir Karabükspor (2017-2018)
En farklı skorlu yenilgisi: 6-1 Aydınspor (1990-1991), 5-0 Galatasaray (1960-1961)
En gollü maçı: 8-4 Gaziantepspor (1991-1992)
En iyi gol averajı: 1988-1989 (artı 76) (103-27)
En kötü gol averajı: 1990-1991 (sıfır) (53-53), 2018-2019 (sıfır) (44-44)
- Sezonlara göre performansı
Fenerbahçe'nin, ligde geride kalan 62 sezondaki performansı şöyle:
Sezon Derecesi O G B M A Y P 1959 Şampiyon 16 13 2 1 33 8 28 1959-60 2. 38 27 65 88 38 60 1960-61 Şampiyon 38 26 9 3 81 29 61 1961-62 2. 38 23 7 8 64 30 53 1962-63 3. 42 24 12 2 73 28 60 1963-64 Şampiyon 34 21 11 2 55 14 53 1964-65 Şampiyon 30 18 11 1 52 13 47 1965-66 4. 30 10 12 8 32 25 32 1966-67 2. 32 17 9 6 37 20 43 1967-68 Şampiyon 32 19 11 2 38 12 49 1968-69 4. 30 13 9 8 34 25 35 1969-70 Şampiyon 30 17 10 3 31 6 44 1970-71 2. 30 14 13 3 43 23 41 1971-72 3. 30 14 11 5 37 21 39 1972-73 2. 30 16 10 4 42 17 42 1973-74 Şampiyon 30 15 13 2 39 15 43 1974-75 Şampiyon 30 15 13 2 43 18 43 1975-76 2. 30 14 12 4 40 18 40 1976-77 2. 30 12 15 3 31 17 39 1977-78 Şampiyon 30 17 8 5 48 24 42 1978-79 3. 30 15 8 7 41 23 38 1979-80 2. 30 12 11 7 31 27 35 1980-81 10. 30 9 11 10 31 27 29 1981-82 3. 32 15 11 6 48 26 41 1982-83 Şampiyon 34 18 13 3 43 20 49 1983-84 2. 34 17 11 6 46 24 45 1984-85 Şampiyon 34 18 14 2 65 25 50 1985-86 5. 36 13 16 7 40 32 42 1986-87 5. 36 13 13 10 49 39 39 1987-88 8. 38 15 10 13 45 43 55 1988-89 Şampiyon 36 29 6 1 103 27 93 1989-90 2. 34 22 4 8 70 38 70 1990-91 5. 30 12 8 10 53 53 44 1991-92 2. 30 23 2 5 81 35 71 1992-93 5. 30 18 4 8 75 41 58 1993-94 2. 30 21 6 3 69 26 69 1994-95 4. 34 20 7 7 78 35 67 1995-96 Şampiyon 34 26 6 2 68 19 84 1996-97 3. 34 22 7 5 79 25 73 1997-98 2. 34 21 8 5 61 25 71 1998-99 3. 34 22 6 6 84 29 72 1999-00 4. 34 17 10 7 59 44 61 2000-01 Şampiyon 34 24 4 6 82 39 76 2001-02 2. 34 24 3 7 70 31 75 2002-03 6. 34 13 12 9 55 41 51 2003-04 Şampiyon 34 23 7 4 82 41 76 2004-05 Şampiyon 34 26 2 6 77 24 80 2005-06 2. 34 25 6 3 90 34 81 2006-07 Şampiyon 34 20 10 4 65 31 70 2007-08 2. 34 22 7 5 72 37 73 2008-09 4. 34 18 7 9 60 36 61 2009-10 2. 34 23 5 6 61 28 74 2010-11 Şampiyon 34 26 4 4 84 34 82 2011-12 2. 40 24 9 7 70 38 81 2012-13 2. 34 18 7 9 56 39 61 2013-14 Şampiyon 34 23 5 6 74 33 74 2014-15 2. 34 22 8 4 60 29 74 2015-16 2. 34 22 8 4 60 27 74 2016-17 3. 34 18 10 6 60 32 64 2017-18 2. 34 21 9 4 78 36 72 2018-19 6. 34 11 13 10 44 44 46 2019-20 7 34 15 8 11 58 46 53
Not: İki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları değerlendirilmeye alınmamıştır. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.