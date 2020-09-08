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- 08 Eyl 2020 - 15:46 G: 08 Eyl 2020 - 15:47

Gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

Gümüşhane bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları maske şeklindeki pankartla sokaklarda yürüdü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti

Gümüşhane bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları maske şeklindeki pankartla sokaklarda yürüdü.

Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gençler, Kovid-19'a karşı sosyal bilincin artması amacıyla maske şeklinde pankart hazırladı.

08 Eyl 2020 - 15:46 AA Gümüşhane- Gündem

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