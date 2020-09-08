08 Eyl 2020 - 15:46 Güncelleme: 08 Eyl 2020 - 15:47
Gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
Gümüşhane bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları maske şeklindeki pankartla sokaklarda yürüdü.
Gençler, maske şeklindeki pankartla Kovid-19 tedbirlerine dikkati çekti
Gümüşhane bir grup genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkati çekmek amacıyla hazırladıkları maske şeklindeki pankartla sokaklarda yürüdü.
Gümüşhane Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen gençler, Kovid-19'a karşı sosyal bilincin artması amacıyla maske şeklinde pankart hazırladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.