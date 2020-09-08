Ankara'da Flaş Adnan Ziyagil Vakası: "Oğlum o senin yengen yengen..." O Sahne Gerçek Oldu...

Ankara'da Flaş Adnan Ziyagil Vakası! Aşkı Memnu dizisinin "oğlum o senin yengen yengen" repliğinin meydana geldiği sahnesi gerçek oldu. İşte Ankara'da yaşanan, büyük şaşkınlık yaratan o Adnan Ziyagil vakası...

Ankara'da yaşanan olay herkesi şaşırttı ve bu kadar olur dedirtti. Aşk-ı Memnu dizisinin 31.bölümünde ekranlara gelen "O senin yengen, yengen" sahnesi hatırlandı. Fakat bu kez olaylar sahnedeki gibi ılımlı değil, karakolda sonuçlandı.



