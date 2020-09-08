Ankara'da Flaş Adnan Ziyagil Vakası: "Oğlum o senin yengen yengen..." O Sahne Gerçek Oldu...
Ankara'da flaş Adnan Ziyagil vakası! Yaşanan olayla birlikte, Adnan Ziyagil'in akıllara kazınan "Oğlum o senin yengen yengen" repliği tekrardan hatırlandı. O flaş sahne gerçek oldu. Ankara'da yaşanan bu olayla birlikte; Türkiye'nin bir dönemler en çok izlenme alan dizisi Aşk-ı Memnu akıllara geldi. Selçuk Yöntem'in hayat verdiği Adnan ZİYAGİL karakteri gerçek oldu! İşte tüm detaylarıyla o olay!
Ankara'da Flaş Adnan Ziyagil Vakası! Aşkı Memnu dizisinin "oğlum o senin yengen yengen" repliğinin meydana geldiği sahnesi gerçek oldu. İşte Ankara'da yaşanan, büyük şaşkınlık yaratan o Adnan Ziyagil vakası...
Ankara'da yaşanan olay herkesi şaşırttı ve bu kadar olur dedirtti. Aşk-ı Memnu dizisinin 31.bölümünde ekranlara gelen "O senin yengen, yengen" sahnesi hatırlandı. Fakat bu kez olaylar sahnedeki gibi ılımlı değil, karakolda sonuçlandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.