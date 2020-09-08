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- 08 Eyl 2020 - 16:46 G: 08 Eyl 2020 - 17:05

Ankara'da Flaş Adnan Ziyagil Vakası: "Oğlum o senin yengen yengen..." O Sahne Gerçek Oldu...

Ankara'da flaş Adnan Ziyagil vakası! Yaşanan olayla birlikte, Adnan Ziyagil'in akıllara kazınan "Oğlum o senin yengen yengen" repliği tekrardan hatırlandı. O flaş sahne gerçek oldu. Ankara'da yaşanan bu olayla birlikte; Türkiye'nin bir dönemler en çok izlenme alan dizisi Aşk-ı Memnu akıllara geldi. Selçuk Yöntem'in hayat verdiği Adnan ZİYAGİL karakteri gerçek oldu! İşte tüm detaylarıyla o olay!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da Flaş Adnan Ziyagil Vakası! Aşkı Memnu dizisinin "oğlum o senin yengen yengen" repliğinin meydana geldiği sahnesi gerçek oldu. İşte Ankara'da yaşanan, büyük şaşkınlık yaratan o Adnan Ziyagil vakası...

Ankara'da yaşanan olay herkesi şaşırttı ve bu kadar olur dedirtti. Aşk-ı Memnu dizisinin 31.bölümünde ekranlara gelen "O senin yengen, yengen" sahnesi hatırlandı. Fakat bu kez olaylar sahnedeki gibi ılımlı değil, karakolda sonuçlandı.

08 Eyl 2020 - 16:46 Ankara- Yaşam

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