MasterChef Furkan kimdir? Furkan Yalçın Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Instagram hesabı. TV 8 ekranlarının en çok izlenen yemek ve yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye her yeni yarışma döneminde birbirinden renkli yarışmacıları ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye 2020 yarışmacılarından Furkan Yalçın ise hem kişiliği hem de yaptığı yemekleri ile izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yerini aldı. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen yarışmanın son bölümünde ise ağlayarak stüdyoyu terk eden Furkan Yalçın sosyal medyanın gündemine oturdu.

Stüdyoda yaşanan gerilimin ardından izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Furkan Yalçın’ın hayatı ise merak konusu. Somer Şef’in tarifini vaktinde yetiştirememesine rağmen tabağını şeflerin önüne getiren Furkan’ın şeflerden azar işitmesi sonucu stüdyoyu terk etmesi ise olay olmuştu.

MasterChef Furkan Yalçın Kaç Yaşında, Nereli?

MasterChef Türkiye 2020’nin ilk 16 yarışmacısı arasında yerini alan Furkan Yalçın 20 yaşındadır. Pastacılık alanında başarılı bir kariyer sergileyen Furkan Yalçın 6 yıldır yemek yaptığını ve mutfakta kendini yetiştirmek istediğini her fırsatta dile getirmiştir.

Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ancak ilk turda elenen Furkan Yalçın, yeni sezonda izleyici karşısına çıkmayı başarmıştır. Yarışmaya ilk katıldığında erken bir eleme yaşayan yarışmacı bu süre zarfında kendini geliştirerek yeniden yarışmaya katılmış ve kısa sürede yarışmanın önemli isimleri arasında yerini almayı başarmıştır.

2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesinde eğitim almaya başlayan Furkan Yalçın, takip eden dönemlerde Çin Mutfağı alanında da çeşitli eğitimler almıştır.

İstanbul Üniversitesi Gastronomi Bölümünü kazanan Furkan Yalçın eğitim ve iş hayatını birlikte yürütmeye devam ediyor.

Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

MasterChef Türkiye’nin geçtiğimiz akşam ekrana gelen bölümünde Somer Şef tarafından verilen ördek etli gözleme tarifini vaktinde yetiştiremediği için Mehmet Şef’in bağırması üzerine gözyaşlarına boğulan genç yarışmacı geceye damgasını vurdu.

Yarışmada meydana gelen bu olayın ardından sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yerini alan Furkan Yalçın’ın hayatı da merak edilmeye başladı. Mehmet Şef’in bağırması üzerine ağlayarak stüdyoyu terk eden başarılı yarışmacı son bölümde ayrıca haftanın ikinci eleme adayı oldu. Tavırları ve başarılı yemekleri ile daha önceden de dikkatleri üzerine çekmişti.