E-Devlet'ten Soyağacına Nasıl Bakılır? Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından e – Devlet üzerinden başlatılan Alt – Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti verilmeye başladı. Geçtiğimiz yıllarda başlatılan bu hizmete vatandaşlar büyük ilgi göstermiştir. Uygulamanın başlatılmasının ardından aile bilgilerine kolayca ulaşan vatandaşların aile büyüklerinin kayıtlı olduğu nüfus bilgileri ve doğum – ölüm yılı bilgilerine ulaşmaları mümkün hale gelmiştir.

Birçok kişi tarafından hizmetin başlatıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterilen soyağacı bilgi ekranı günümüzde de ilgi görmeye devam ediyor. Sorgulama işlemlerinizi T.C. kimlik numaranız ve e – Devlet şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra hizmet sayfası üzerinden rahatlıkla görüntülemeniz mümkündür.

E – Devlet Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Vatandaşların soyağacı sorgulama işlemlerini yapmaları için e – Devlet üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmet ekranına giriş yapması gerekmektedir. Elektronik olarak nüfus ve aile bilgilerini görüntülemek için e – Devlet kimlik doğrulama işlemlerinizi yaparak hizmet alabilirsiniz. Açılan ekranın sağ üst bölümünde yer alan ‘’Yazdır’’ seçeneği ile söz konusu bilgilerin yazılı olarak çıktısını alabilirsiniz.

· T.C. kimlik numarası ve e – Devlet şifresi ile sisteme giriş yapılır.

· Sağ üst köşede yer alan arama kutucuğuna ‘’Alt – Üst Soy Bilgisi Sorgulama’’ yazılarak hizmet ekranına erişim sağlanır.

· Sorgulama sonrasında aile bilgileri görüntülenir.

E – Devlet Soyağacı Sorgulama İşlemleri İçin Kota Getirildi!

Sistem üzerinden 1800’lü yıllara kadar aile bilgilerinin görüntülenebildiği e – Devlet Alt – Üst Soy Bilgisi Sorgulama işlemlerine yönelik vatandaşların yoğun ilgi göstermesi söz konusu sistemin yaşanan yoğunluk nedeniyle aksamalara neden olduğu görüldü. Yaşanan bu talep yoğunluğunun önüne geçmek için vatandaşların günlük olarak sorgulama kotası üzerinden işlem yapmaları için sınırlama getirildi.

Gün içinde bir defa yapabileceğiniz sorgulamalarını ardından dilediğiniz zamanda bu sınırlama dışında soyağacının sorgulanması mümkündür. Sisteme e – Devlet üzerinden erişim sağladığı için e – Devlet şifresi olmayan vatandaşların en yakın PTT şubelerine giderek e – Devlet şifrelerini almaları gerekmektedir. Kimlik doğrulama işlemlerinizi T.C. kimlik numarası ve e – Devlet şifresi ile yaparak soy bilgisi sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.