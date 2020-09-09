Haberler Ankara Haberler Ankara
- 09 Eyl 2020 - 23:47 G: 09 Eyl 2020 - 23:48

Ankara Devlet Opera ve Balesi yeni sezonu "Napoli Gecesi Konseri" ile açtı

Tenorlar Barış Yanç, Fatih Kayhan, Okan Başel, Arda Doğan ve Mehmet Kavil'in sahne aldığı konserde, piyanist Hande Uçar sanatçılara eşlik etti Opera Sahnesi'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak düzenlenen konser, Ankaralı sanatseverlerin beğenisini kazandı

Ankara Devlet Opera ve Balesi, sezonu bu akşam Opera Sahnesi'nde "Napoli Gecesi Konseri" ile açtı.Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) sebebiyle salonlardan uzak kalan sanatseverler, eylülde etkinlikler dizisiyle keyifli saatler yaşayacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi sezon açılışını, bu akşam dünyaca ünlü bestecilerin en seçkin aryalarının seslendirildiği "Napoli Gecesi Konseri" ile yaptı.

Tenorlar Barış Yanç, Fatih Kayhan, Okan Başel, Arda Doğan, Mehmet Kavil'in sahne aldığı konserde, piyanist Hande Uçar sanatçılara eşlik etti.

Konser, Opera Sahnesi'nde, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları gereğince alan kapasitesinin üçte biri kullanıldı. Etkinlik, Ankaralı sanatseverlerin beğenisini kazandı.

- Azerbeycan konseri ile devam edecek

12 Eylül'de Azerbaycanlı bestecilerin Türkiye'de az seslendirilen şarkılar, mahnılar ve aryaları ile "Azerbaycan Konseri", 15 Eylül’de S. Rahmaninov, A. Pahmutova ve P. I. Çaykovski gibi önemli Rus bestecilerin Rusça şarkıları ve romansları ile "Rus Gecesi", 19 Eylül akşamı "Bir Sonbahar Gecesi Konseri" verilecek.

24 Eylül’de "3 Soprano Konseri" ile devam edecek etkinlik dizisi, 30 Eylül akşamı "3 Tenor Konseri" ile son bulacak.

09 Eyl 2020 - 23:47 AA Ankara- Kültür - Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı mask
Galatasaray, Nijeryalı futbolcu Etebo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı
Ülkücülerden Yunanlılara: "Tarih Tekerrürden İbarettir" Hatırlatması! 98 Sene Önce dökdük, Tekrar Dökeriz... mask
Ülkücülerden Yunanlılara: "Tarih Tekerrürden İbarettir" Hatırlatması! 98 Sene Önce dökdük, Tekrar Dökeriz...
Ankara'da Korkulan Oldu! Koronavirüs Patladı, Sağlık Bakanı Koca Çok Kritik Açıklama Yaptı! Ayın 30'unda Görülecek... İlçelerde Kırmızı Alarm mask
Ankara'da Korkulan Oldu! Koronavirüs Patladı, Sağlık Bakanı Koca Çok Kritik Açıklama Yaptı! Ayın 30'unda Görülecek... İlçelerde Kırmızı Alarm
Survivor Aycan Anlattıklarıyla Şoka Uğrattı! Adadan Kaçmaya Çalışmış, Hiç Kalmak İstememiş ve Uykusunu... mask
Survivor Aycan Anlattıklarıyla Şoka Uğrattı! Adadan Kaçmaya Çalışmış, Hiç Kalmak İstememiş ve Uykusunu...
Demet Akalın'a Büyük İhanet! Dost Dedi, Yeri Geldi Aynı Sofrada Oturdu... Aldığı Tepkiyle Şok Oldu! Alişan Bile Sesini Çıkardı... mask
Demet Akalın'a Büyük İhanet! Dost Dedi, Yeri Geldi Aynı Sofrada Oturdu... Aldığı Tepkiyle Şok Oldu! Alişan Bile Sesini Çıkardı...
"Kırmızı" ve "gri" kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi mask
"Kırmızı" ve "gri" kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL