Kuaförüm Sensin10 Eylül Günün Birincisi Kim? Kuaförüm Sensin Puan Durumu

Kuaförüm Sensin 10 Eylül Günün Birincisi Kim? Puan Durumu. Show TV ekranlarının başarılı yapımlarından Kuaförüm Sensin yine heyecanlı anlara sahne oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programında birbirinden yetenekli kuaför ve makyözler en zorlu modelleri yaparak birinciliği elde etmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. 10 Eylül Perşembe günü 12.30’da yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak programın bugünkü bölümünde birinciliği elde edecek takım ise merakla bekleniyor.

Çiğdem Batur’un başarılı sunumu ile ekrana gelen yarışma programının jüri koltuğunda ise birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Bülent Ersoy, Seçkin Süngüç ve Işıl Rençber’in yer aldığı jüri koltuğunda günün birincisi jürinin vereceği oylar ile belirleniyor.

Kuaförüm Sensin 10 Eylül Perşembe Günün Birincisi

Hafta içi her gün Show TV ekranlarında 12.30’da izleyici ile buluşan Kuaförüm Sensin yeni güne yine heyecanlı mücadeleler ile merhaba diyecek. İzleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran yarışma programında en zorlu makyaj ve saç modelleri usta eller tarafından yapılıyor. Önceki gün ekrana gelen bölümünde toplamda 19 puan alarak birinciliği elde eden Yasin, Yağmur ve Özge 9 Eylül Çarşamba gününün birincisi olmuştu.

10 Eylül Perşembe günü ekrana gelecek yeni bölümünde ise bugünün birincisi jürinin oyları ile belirlenecek. (Kuaförüm Sensin 10 Eylül Perşembe gününün birincisi ve takımların güncel puanları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.)

Kuaförüm Sensin 9 Eylül Puan Durumu ve Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bölümü ile bugün izleyici ile buluşacak olan Kuaförüm Sensin yarışmasında dün yaşanan heyecanlı mücadelelerin ardından hafta ortasının da puan durumu belli oldu. Dört farklı takımın yarıştığı yarışma programında günün birincisi 19 puanla Yasin, Yağmur ve Özge olmayı başardı. Hafta finali için büyük avantaj elde eden takımın bugünkü performansı ise merak ediliyor. Yarışma heyecanı ise tüm hızıyla devam ediyor.

Öte yandan 9 Eylül günü ekrana gelen Kuaförüm Sensin yarışmasının son bölümünde ise günün puanları şöyleydi:

· Yasin, Yağmur, Özge: 19 Puan

· Erdal, Meltem, Birten: 17 Puan

· Tayfun, Serap, Çiğdem: 16 Puan

· Taner, Aslı, Duygu: 13 Puan