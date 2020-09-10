Son Dakika! Ankara'da Hafta Sonu 12 - 13 Eylül'de Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Son Dakika! Hafta Sonu 12 - 13 Eylül'de Sokağa Çıkma Yasağı Olacak Mı?

Türkiye’de Covid – 19 vaka sayılarının yeni normalleşme süreci kapsamında yaz boyu hızlı bir artış göstermesinin ardından hükümet tarafından yeni tedbirler alınmaya başlandı. Henüz sıkı tedbirler alınmamasına rağmen salgının ortaya çıktığı ilk günlerde olduğu gibi yeniden sokağa çıkma yasaklarının gündeme gelmesi ise herkeste büyük endişe yarattı.

Özellikle son haftalarda vaka sayılarında yaşanan artışlar hafta sonu sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği sorusunu akıllara getirdi. 12 – 13 Eylül Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.

Bakan Koca ve Ankara Valisi Şahin’den Dikkat Çeken Açıklamalar!

Son dönemde Ankara’da Covid – 19 vakalarının hızlı bir artış göstermesinin ardından Ankara Valisi Vasip Şahin ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından konuya ilişkin önemli açıklamalar yapılmıştı. Bakan Koca ve Ankara Valisi Şahin tarafından yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar ise hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının yeniden uygulanmaya başlayıp başlamayacaklarını merak etmeye başladılar.

12 ve 13 Eylül tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı konusu vatandaşların gündemine ilk sırada yer alan tartışma konularından biri oldu. Özellikle Ankara’da vakaların hızlı bir artış göstermesi Bakan Koca’nın açıklamasının ardından dikkat çekti. Benzer şekilde İstanbul için de söz konusu şehirlerde alınacak tedbirlerin artırılmasını tavsiye etmesi dikkat çekti.

Hafta Sonu Sokağa Çıkma Yasağı Var Mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Ankara ve İstanbul için son dönemde vaka sayılarında yaşanan artış işaret edilerek bu kentlerde yeni tedbirlerin alınması gerektiğine ilişkin açıklamalar gelmişti. Bunun üzerine konu hakkında gözler Ankara Valisi Vasip Şahin’e çevrildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise 12 – 13 Eylül tarihlerine ilişkin hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmadığını ifade etti. Öte yandan Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından bir dizi yeni önemlerin alınmasının ardından önümüzdeki dönemde sokağa çıkma yasakları başta olmak üzere çok daha sıkı tedbirlerin gelebileceği konusu gündemde yeni bir tartışma yarattı.