Doya Doya Moda 10 Eylül Günün Birincisi Kim Oldu? Puan Durumu

7 farklı yarışmacının tek elbise konsepti ile yarıştıkları programda aynı elbiselerde yarışmacılar tarafından yapılacak farklı kombinler değerlendirmeye alınacak. Hafa finalinde en düşük puanı alan yarışmacı elenirken Pazartesi günü yeni haftaya başlarken bir yeni yarışmacı elenen kişi yerine dahil ediliyor.

Doya Doya Moda 10 Eylül Puan Durumu ve Günün Birincisi

Hafta içi her gün 7 farklı yarışmacının jüri tarafından belirlenen kıyafetleri kombinledikleri yarışmada günün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı günün birincisi olmaya hak kazanıyor. Hafta finalinde ise elenmemek için yarışmacılar kıyasıya mücadele etmeye devam ediyorlar.

10 Eylül Perşembe günü ekrana gelen yeni bölümünde ise yarışmacılar; Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever’in jüri üyeliğini yaptığı yarışmada günün en yüksek puanını almak için yarışacaklar. (Doya Doya Moda yarışmasının 10 Eylül Perşembe gününün birincisi ve puanlarının açıklanmasının ardından sonuçları haberimizde bulabilirsiniz.)

Doya Doya Moda 9 Eylül Çarşamba Günü Kim Birinci Oldu?

9 Eylül Çarşamba günü Doya Doya Moda’nın ekrana gelen son bölümünde günün birincisi ve puanları belli oldu. Hafta ortasında belirlenen puanların ardından hafta finalinde en avantajlı kimin olacağı ise merak ediliyor. 10 Eylül Perşembe günün ekrana gelecek yeni bölümünde ise yarışmacılar hafta finalinden bir gün öncesi için yarışacak.

TV 8 ekranlarında hafta içi her gün ekrana gelen yarışma programının son bölümünde jüri üyelerinden 20 puan alarak günün birincisi üç isim olmayı başardı. Sabiha, Nur ve Özde 20 puan alarak günün birincisi oldular. Birben ve Rapia 17 puan alırken, Rümeysa 14 ve Neslihan ise 9 puan alarak günü tamamladı.