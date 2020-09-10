Apple En Çok Satacak İphone 12 Modelini Belirledi

Teknoloji dünyasında merakla beklenen İphone 12 modeline için Apple tarafından özel bir etkinlik düzenleneceği açıklandı. Cupetino merkezli şirket tarafından Ekim ayında düzenlenecek etkinlikte 4 farklı İphone 12 modelinin tanıtımının gerçekleştirileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz ve bir önceki yılda ise 3 yeni İphone modelinin tanıtımı gerçekleştirilmişti. Yeni dönemde ise 5.4 inçlik yeni bir modelin daha katılacağı ifade ediliyor.

Apple’dan Çok Konuşulacak İphone 12 Modeli

Apple’ın en çok satacak İphone 12 modeli hakkında sızdırılan yeni bilgilere göre firma gelecek dönem için 2020’nin sonlarına doğru toplamda 80 milyon 5G destekli İphone modeli üreteceği ifade ediliyor. Ortaya atılan bir diğer iddia ise bu rakamların gerçeğe uygun olmadığı düşünülüyor.

Teknoloji uzmanlarına göre Apple tarafından belirlenen bu rakamların yerine üretim sayısının ortalama olarak 70 – 70 milyon bandında seyredeceği ifade ediliyor. Öte yandan Apple’ın 5.4 inçlik yeni modelinin piyasaya çıkmasının ardından yeniden İphone’un eski başarısına ulaşacağı da düşünülüyor.

İphone 12 Max İçin Geri Sayım Başladı!

Apple hakkında son günlerde ortaya atılan bir diğer iddia ise 80 milyon üretim hedefi için %40’lık bir paya sahip olması beklenen ve İphone 11’in devamı niteliğinde olacak İphone 12 Max oldu.

Son dönemde en çok satan İphone modeli olmayı başaran İphone 11 için devamı gibi görülen İphone 12 Max için firma tarafından alınan kararların yerinde olduğu düşünülüyor. Ekim ayında başlayacak seri üretimde ise merakla beklenen ve büyük heyecan yaratan 5.4 inçlik İphone 12 sürecin başında çok daha düşük miktarda üretilecek. Gelen tepkilere göre ikinci partide üretimin artırılması planlandığı ifade ediliyor.