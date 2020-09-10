İyi Günde Kötü Günde Ne Zaman Başlıyor, Oyuncuları Kimler?

Yapımcılığını 03 Medya’nın üstlendiği İyi Günde Kötü Günde dizisinin ilk tanıtımlarının yayınlanmasının ardından dizinin ne zaman ekrana geleceği ise merak edilmeye başladı. Star TV ekranlarında ilk bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin başarılı oyuncu kadrosu ve hikayesi daha şimdiden seyircinin dikkatini çekmeyi başardı. Başarılı oyuncu kadrosu ile dizinin çekimlerine başlandığının açıklanmasının ardından yoğun ilginin duyulmasının ardından ilk bölümünde neler olacağı ise merak edilemeye başladı.

Elçin Sangı ve Ozan Dolunay’ın başrollerine hayat verecekleri dizide ilginç bir aşk hikayesi konu ediliyor. Dizinin ilk bölümünün ise 12 Eylül Cumartesi günü ekrana geleceğinin duyurusu yapıldı. Star TV ekranlarının yeni sezon iddialı dizilerinden olması beklenen yapımın ilk bölümü daha yayınlanmadan büyük ilgi gördü.

İyi Günde Kötü Günde İlk Bölümüyle Cumartesi Günü Ekrana Geliyor!

12 Eylül Cumartesi günü 20.00’de Star TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin tanıtımları da peş peşe yayınlandı. Derya Alabora, Hakan Salınmış, Şenay Gürler ve Nergis Kumbasar gibi usta isimlerinde yer aldığı dizinin başrollerini ise Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen gibi başarılı oyuncular üstleniyor. Henüz ilk bölümü yayınlanmayan dizi daha şimdiden büyük ilgi görmesinin ardından dizinin yeni sezonda televizyonlarda bomba etkisi yaratacağı ifade ediliyor.

İyi Günde Kötü Günde Konusu ve Oyuncu Kadrosu

Star TV’nin yeni sezon iddialı yapımlarından İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu dizinin büyük ilgi görmesine neden oldu. Nikah masasında kendisini terk eden adamanı düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla (Elçin Sangu), Leyla’yı nikah masasında terk etme nedenini herkesten saklayan ve hayatı gizemlerle dolu olan Sarp’ın yeniden bir araya gelmesi konu edinmiş.

Sadece ikisinin bildiği gerçeği saklayarak ve Leyla’nın eski müstakbel eşinin düğününü organize ederken neler yaşayacağı ise merak konusu. Dizinin oyuncu kadrosu:

· Elçin Sangu

· Ozan Dolunay

· Yasemin Allen

· Şenay Gürler

· Nergis Kumbasar

· Derya Alabora

· Hakan Salınmış

· Ali Yağcı

· Sinan Albayrak

· Hande Yılmaz

· Deniz Işın

· Tugay Erdoğan