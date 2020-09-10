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- 10 Eyl 2020 - 20:14 G: 10 Eyl 2020 - 20:15

56 kilo 200 gram karpuzla birinci oldu

Etkinlik kapsamında düzenlenen karpuz ağırlık yarışmasında 56,2 kilogram karpuzla birinci olan üretici ödüllendirildi

Diyarbakır'da "Kültür ve karpuz tanıtım etkinliği" kapsamında gerçekleştirilen yarışmada, yetiştirdiği 56,2 kilogram karpuzla birinci olan üretici ödüllendirildi.

Diyarbakır karpuzunun tanıtımı amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Tarım Korosu tarafından Türkçe ve Kürtçe türküler seslendirildi.

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, etkinlikte yaptığı konuşmada, dünya üzerinde tarımın ilk yapıldığı yerlerden biri olan Diyarbakır'ın üretimin ve bereketin adı olduğunu söyledi.

Karpuzun Diyarbakır'ın marka değerlerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, şehrin güzel değerlerle anılmaya hak ettiğini dile getirdi.

Şehrin her sokağında ayrı bir kültür ve değerin bulunduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bu şehrin güzelliklerini tüm dünya ile paylaşmamız lazım. Bunun için güvenlik ve huzur en önemli argümanımız. Bu şehrin huzurunu korudukça kentin güzelliklerini paylaşabiliriz. Bu şehir 5 milyon turisti hak ediyor. Bu potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

- "Bu değerin korunması ve geliştirilmesi gerekiyor"

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar da Diyarbakır karpuzunun tanıtımı ve bu üretimin devam ettirilmesi için etkinliğin düzenlendiğini belirterek, salgın dolayısıyla daha az katılımla etkinliğin yapıldığını söyledi.

Kentin tarım ve hayvancılık alanında ülkede ilk 5 il arasında bulunduğunu kaydeden Atalar, büyük bir tarımsal potansiyele sahip olduklarını anlattı.

Karpuz denilince Diyarbakır'ın en önde gelen illerden biri olduğunu dile getiren Atalar, yaklaşık olarak 52 bin dekar alanda karpuz ve kavun tarımı yapıldığını aktardı.

Diyarbakır karpuzunun geleneksel tarım yöntemiyle yetiştirildiğini, önemli bir değer olduğunu belirten Atalar, "Bu değerin korunması ve geliştirilmesi gerekiyor. Üreticilerimiz sayesinde bugünlere kadar geldi. Dicle Nehri kenarında güvercin gübresiyle yetiştiriliyor. Tarihte develerle taşınırmış. Bu değere sahip çıkıyoruz. Çok zor şartlarda yetiştiriyorlar." diye konuştu.

- 56 kilo 200 gram karpuzla birinci oldu

Daha sonra karpuz ağırlık yarışmasında dereceye giren üreticilere çeşitli ödüller verildi.

Yarışmada, üretici Adil Aydın 56 kilo 200 gram karpuzla birinci, Bilmez Atlı 51 kilo 500 gramla ikinci, Hamit Atlı 50 kilogramla üçüncülük elde etti.

Bu yıl düzenlenen yarışmada, dereceye giren karpuzların son yılların en ağır karpuzları olduğu bildirildi.

Etkinlik, karpuz sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

10 Eyl 2020 - 20:14 AA Ankara- Ekonomi

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