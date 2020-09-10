Ankaraspor gol çalıştı

Ankaraspor, teknik direktör Ali Güneş nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri’nde Eskişehirspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını devam ettirdi. Mavi-beyazlılar, antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Saha kenarına kurulu istasyonlarda ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması yapan başkent ekibi daha sonra gruplar halinde çalıştı. Dönüşümlü olarak kanat, şut, gol ve duran top organizasyonlarında bulunan mavi-beyazlı ekip, açma-germe egzersizleriyle antrenmanı sonlandırdı.

MAVİ-BEYAZLILAR MORAL YEMEĞİ YEDİ

Yoğun bir antrenman programından dolayı oldukça yorulan başkent ekibinin oyuncuları ve teknik heyeti Emek’te bulunan Çukurağa Sofrası’nda bir araya gelerek moral yemeği yedi. Keyifli bir ortamda yenilen yemeğin ardından oyuncular ve teknik heyet, mekanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.