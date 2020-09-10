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- 10 Eyl 2020 - 23:17 G: 10 Eyl 2020 - 23:18

MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.

10 Eyl 2020 - 23:17 AA Ankara- Gündem

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