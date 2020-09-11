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- 11 Eyl 2020 - 13:02 G: 11 Eyl 2020 - 13:16

19 Yaşındaki Genç, Kız Meselesi Kurbanı Oldu! Olayı Duyanlar, Kulaklarına İnanamadı!

İstanbul Beylikdüzü’de yaşayan 19 yaşındaki bir genç, kız arkadaşına baktığı gerekçesi ile konuşulmak üzere çağrıldığı evin arkasındaki parkta vahşice öldürüldü. Konuşmak için çağrıldığı parka kendisine kurulan tuzağın farkında olmadan giden talihsiz genç burada bıçaklanarak öldürüldü.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Cinayetin ortaya çıkmasının ardından cinayetle ilgili olarak 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi. 19 yaşındaki gencin ölümünün ardından ise anne ve babası oğullarının daha önce aynı yerde başkaları tarafından darp edildiğini de ifade etti. Olayla ilgili başka şüphelilerin de olduğunu ifade eden acılı aile oğulları için adaletin yerini bulmasını istedi. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayın ardından ortaya çıkan yeni detaylar herkesin kanını dondurdu.

Vahşi Cinayetin Detayları Ortaya Çıktı

Beylikdüzü’de geçtiğimiz aylarda akşam saatlerinde meydana gelen bir olay herkesin kanını dondurdu. Gürpınar Mahallesinde meydana gelen acı olay hakkında ortaya çıkan yeni detaylar ise büyük endişe yarattı. Berat Çerman (19) adlı genç, arkadaşı Faruk U. ile daha önceden kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle Adem P. (17) adlı bir kişi ile tartıştıkları ortaya çıktı.

Gençler arasında yaşanan tartışmanın ardından konuşmak için evinin arkasında yer alan parka gittiler. Konuşma sırasında parka söz konusu kızların da geldiği ifade edildi. Adem P. Tarafından önce Berat Çerman arkadaşı Faruk U.’yu ardından da Berat Çerman’ı bıçakladığı öğrenildi.

Yaralı Halde Kaçmaya Çalıştığı Öğrenildi

17 yaşındaki Adem P. ile parkta tartışmaya başlayan Berat Çerman ve arkadaşı Faruk U. Adem P. tarafından bıçaklandılar. İddialara göre Çerman’ın bıçaklanmasının ardından kaçmaya çalıştığı sırada orada bulunan farklı kişiler tarafından darp edildiği de öğrenildi.

Yaralı halde kaçmayı başaran 19 yaşındaki genç, sığındığı bir marketin önünde kısa süre sonra aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yere yığıldı. Olay yerine kısa süre sonra çağırılan ambulans ile doğrudan hastaneye kaldırılan Berat Çerman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay sonrasında 1 kişinin tutuklandığı öğrenilirken gencin acılı ailesi ise olayla ilgili oğullarının darp edildiğini ve farklı kişilerin de olayda parmağı olduğu ifade edildi.

11 Eyl 2020 - 13:02 - Asayiş

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