ASKİ, Gökçehöyük ve Hacımuratlı’nın su krizini çözdü

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Gölbaşı ilçesinin Gökçehöyük ve Hacımuratlı Mahallelerinde özellikle koronavirüs salgını döneminde yaşanan su sorununa el attı. Haymana yolu güzergâhında bulunan PE100 içme suyu hattına bağlantı yapan ASKİ ekipleri, mahallelere verilen suyun debisi ve basıncını artırarak bölgenin su krizini çözdü.

Başkent Ankara’nın içme suyu ve altyapı problemlerini çözmek için aralıksız çalışan ASKİ Genel Müdürlüğü, son olarak Gölbaşı ilçesinin bir süredir susuzluk çeken Gökçehöyük ve Hacımuratlı Mahallelerini gündeme aldı.

Bölgede çalışma yürüten ASKİ Su İnşaat Dairesi Başkanlığı, Haymana yolu güzergahında imalatı yapılan yaklaşık 15 kilometrelik düktil içme suyu hattının Yavrucuk Mahallesi’ne kadar olan 8 kilometrelik bölümünü kısmi olarak devreye soktu.

SIRADA İKİZCE VE OYACA VAR

ASKİ ekipleri, Haymana yolu üzerinde bulunan PE100 içme suyu hattına bağlantı yaparak Gökçehöyük ve Hacımuratlı Mahallelerine verilen suyun debisi ve basıncını artırdı.

ASKİ yetkilileri, önümüzdeki günlerde söz konusu 500milimetre çapındaki düktil hattın geri kalan 7 kilometrelik kısmının da devreye alınacağını belirterek, böylece İkizce ve Oyaca Mahallelerinin yaşadığı su probleminin de çözüleceğini bildirdi.

“UĞRAŞTILAR DİDİNDİLER ŞU AN SU AKIYOR ”

Yüksek kodlara su çıkmadığını belirten Hacımuratlı Mahallesi sakini Hıdır Balcı, yapılan çalışmalarla ilgili olarak “uzun süredir su sorunu yaşıyorduk. ASKİ ekipleri uğraştılar, didindiler şu an su akıyor sağ olsunlar” dedi. Hayvancılıkla uğraşan Fikriye Bingöl ise, “Bir süredir su sıkıntısı yaşıyorduk. Hem kendi ihtiyaçlarımız için hem de 500-600 hayvan için tanklarla su getirmek durumunda kaldık. Bu konu için gidebileceğimiz her yere gittik. En son ASKİ konuyu sonuçlandırdı. Allah razı olsun. ASKİ ekiplerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. ‘Merak etmeyin suyu size ulaştıracağız’ dediler ve yaptılar” ifadelerini kullandı.