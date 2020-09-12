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- 12 Eyl 2020 - 10:01 G: 12 Eyl 2020 - 10:21

Babil 11. Bölüm Full İzle! Babil Son Bölüm Tek Parça İzle!

Star TV ekranlarının geçtiğimiz sezona damgasını vuran başarılı yapımlarından Babil dizisi yeni sezona etkili bir bölüm ile başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Star TV ekranlarının geçtiğimiz sezona damgasını vuran başarılı yapımlarından Babil dizisi yeni sezona etkili bir bölüm ile başladı. Babil dizinin ekrana gelen son bölümünde ise izleyicilerin heyecanlı bekleyişi nihayet sona erdi. 11 Eylül Cuma günü ekrana gelen yeni bölümünde uzun bir aranın ardından yeniden izleyicileri ile buluşan dizinin 11. bölümü büyük beğeni topladı.

Bir önceki sezonda Kudret ile Süleyman arasında yaşanan restleşme giderek yükselmiş ve dizinin heyecan dozu bir hayli artmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle erken sezon finali yapan Babil dizisinin yeni sezona hızlı başlaması ise dikkat çekti. Babil 12. bölüm fragmanı ise şimdiden merak edilmeye başladı.

Babil Dizisi Son Bölümünde Yaşananlar

Star TV ekranlarının başarılı yapımlarından Babil dizisi önceki akşam yeni sezonu ile yeniden sevenleri ile buluştu. Önceki sezonda İrfan’ın aniden boşanma kararı almasının ardından Eda İrfan’ı kaybetme korkusu ile derin bir üzüntü duymuştur. Öte yandan Kuderet’in geçmişine hakim olmak için çabalayan Ayşe ise Süleyman’ın planları sonrasında Kudret’in ayağına kadar gelmiştir.

Yeni sezona kaldığı yerden büyük bir heyecan ile yeniden başlayan Babil dizisinin 11. yeni bölümünde ise Süleyman yeniden İrfan ile karşı karşıya gelmiştir. Bu defa İlay için yüzleşen ikilinin nasıl giderek karmaşık bir hal alan denklemden nasıl kurtulacağı ise merak konusu.

Babil 12. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Star TV ekranlarının beğeniyle takip edilen yapımlarından Babil’in geçtiğimiz gün ekrana gelen yeni sezon bölümünün ardından dizinin hayranları gelecek hafta yayınlanacak 12. yeni bölüm fragmanı hakkında ipuçları merak etmeye başladı. Başrollerinde Halit Ergenç, Onur Saylak, Aslı Enver, Birce Akalaya, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Her hafta Cuma günü Star TV ekranlarında 20.00’de izleyici ile buluşan dizinin uzun bir aranın ardından yeniden seyirci ile buluşmasının ardından yeni sezon heyecanı da başladı. Dizinin yayınlanan son bölümü ise kısa sürede büyük beğeni topladı.

12 Eyl 2020 - 10:01 - Dizi Haberleri

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