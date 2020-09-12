Kırmızı Oda 2. Bölüm İzle! Kırmızı Oda Son Bölüm Full Tek Parça
TV 8 ekranlarında henüz iki bölümü yayınlanmış olmasına rağmen büyük beğeni toplayan ve ilgi gören yeni dizi Kırmızı Oda, geçtiğimiz akşam 2. yeni bölümü ile seyircisi ile buluştu. Her hafta Cuma günü ekrana gelecek yeni bölümleri ile izleyicilerin karşısına gelecek dizinin başrolünde ise Binnur Kaya yer alıyor. Öte yandan yeni bölüme konu olan Melisa Sözen, Ayla karakteri ile izleyici karşısına çıkması büyük heyecan yarattı.
Her hafta farklı konularla izleyici karşısına çıkan yapında toplumsal gerçeklere dokunuluyor. Son bölümünde ekrana gelen hikayede ise hukuk fakültesinden birincilikle mezun olan Ayla, karakteri ve davranışları ile Doktor Hanım’ı bir hayli zorlamıştır. Öte yandan Mehmet’in intihar girişiminden sonra Meliha’nın yeniden hayata tutunmaya çalışması da diğer gelişmelerinde heyecan yaratmasına neden oldu.
Kırmızı Oda Son Bölümünde (2. Bölüm) Neler Oldu?
11 Eylül Cuma günü TV 8 ekranlarında yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkan son dönemin en dikkat çeken yapımlarından Kırmızı Oda, işlediği ilginç konuları ve sıra dışı senaryosu sayesinde zirvede yerini almayı başardı. Son bölümünde Melisa Sözen tarafından hayat verilen Ayla karakterinin konuk olmasının ardından izleyiciler büyük heyecan yaşadı.
Son bölümünde Meliha’nın annesinin hayatını kaybetmesi ve ablasının başına neler geldiğini anlatması gerilim dozunu artırırken, hukuk fakültesinden birincilikle mezun olmasına rağmen kişiliği ve davranışları problem yaşayan Ayla’nın hikayesi konu edildi. Diğer yandan hayatı travmalarla dolu Mehmet’in çocukluğuna dair detayları paylaşması ise final bölümünde izleyicileri derin bir üzüntüye soktu.
Kırmızı Oda 3. Yeni Bölüm Fragmanı!
TV 8 ekranlarında henüz 2 bölümü yayınlanmış olmasın rağmen kısa sürede büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda adlı dizinin gelecek hafta ekrana gelecek 3. yeni bölümü merak edilmeye başladı. Henüz merakla beklenen 3. yeni bölüme ilişkin herhangi bir fragman yayınlanmayan dizinin her hafta farklı konukları ve konuları ele alışı ise büyük ilgi görüyor. Yaşanan gerçek hikayelerden ilham alan dizide bir psikiyatri kliniğine gelen hastaların hayatları kurgusal olarak ekrana yansıtılıyor.
12 Eyl 2020 - 10:14 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.