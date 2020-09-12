Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Eyl 2020 - 10:25 G: 12 Eyl 2020 - 10:35

Masumlar Apartmanı Safiye (Ezgi Mola) Kimdir, Kaç Yaşında?

TRT 1 ekranlarının yeni ve oldukça iddialı yapımlarından Masumlar Apartmanı dizisi özellikle güçlü oyuncu kadrosu ile daha ilk bölümünün yayınlanmasının ardından dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. TRT 1’in yeni dizisi Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterine hayat veren isim ise başarılı oyuncu Ezgi Mola oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı dizide Safiye karakteri ile karşımıza çıkan Ezgi Mola, dizdeki Han (Birkan Sokullu) karakterinin ablası rolünde izleyici ile buluşuyor. Saplantılı, temizlik hastası ve ahlak anlayışı ile hırçınlığını annesinden alan Safiye karakteri dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Ezgi Mola Kimdir?

29 Mart 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ezgi Mola, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. İlk eğitimini İstanbul Hasan Ali Yücel, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulunda tamamlayan Ezgi Mola, takip eden yıllarda Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde eğitim görmüştür.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak salan Ezgi Mola, henüz lise eğitimine devam ettiği yıllarda Müjdat Gecen Sanat Merkezi bünyesinde oyunculuk kurslarına katılmaya başladı. Lise eğitiminin tamamlanmasının ardından yine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde dört yıl profesyonel eğitim alarak buradan birincilikle mezun olmayı başarmıştır.

Henüz 18 yaşında Türk sinemasının duayenlerinden Kartal Tibet tarafından yönetilen Karate Can dizisinde ilk defa izleyici karşısına çıkan Ezgi Mola, takip eden yıllarda girdiği Müjdat Gezen Tiyatro Merkezinde Aydoğan Temel’den 2 yıl boyunca tiyatro eğitimi almıştır.

Tiyatroda ilk defa Çürük Elma adlı oyunla seyirci karşısına çıkan Ezgi Mola, 2005 yılında BKM Atölye bünyesinde çalışmaya başladı. Ardından bir döneme damgasını vuran Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaföre başarılı şekilde hayat vererek geniş kitlelere tarafından tanınmaya başladı.

2006 yılında Hayatımın Kadınısın adlı filmde kariyerine devam eden Ezgi Mola, söz konusu filmde Türkan Şoray ile beraber rol almıştır. 2007 yılında ise Sadri Alışık Ödülü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Ezgi Mola kariyeri boyunca sayısı dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır.

12 Eyl 2020 - 10:25 - Biyografi

# BİYOGRAFİLER İLE İLİŞKİLİ:
Veli Erdem Karakülah Kimdir? Veli Erdem Karakülah Kaç Yaşında? Instagram Adresi Nedir? mask
Veli Erdem Karakülah Kimdir? Veli Erdem Karakülah Kaç Yaşında? Instagram Adresi Nedir?
Aamir Khan Kimdir? mask
Aamir Khan Kimdir?
Fazıl Say Kimdir? mask
Fazıl Say Kimdir?
Çukur Dizisi Efsun (Damla Sönmez) Kimdir? mask
Çukur Dizisi Efsun (Damla Sönmez) Kimdir?
Ece Uslu Kimdir? mask
Ece Uslu Kimdir?
Merve Bulut Kimdir? mask
Merve Bulut Kimdir?
Yazar Azra Kohen Kimdir? mask
Yazar Azra Kohen Kimdir?
Meghan Markle Kimdir? mask
Meghan Markle Kimdir?
Berrak Tüzünataç kimdir? mask
Berrak Tüzünataç kimdir?
Mustafa Yıldızdoğan Kimdir? mask
Mustafa Yıldızdoğan Kimdir?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kırmızı Oda 2. Bölüm İzle! Kırmızı Oda Son Bölüm Full Tek Parça mask
Kırmızı Oda 2. Bölüm İzle! Kırmızı Oda Son Bölüm Full Tek Parça
Babil 11. Bölüm Full İzle! Babil Son Bölüm Tek Parça İzle! mask
Babil 11. Bölüm Full İzle! Babil Son Bölüm Tek Parça İzle!
Başkan Altınok bir ilke daha imza attı! “Kışlık Yiyecek Grubu” kurdu mask
Başkan Altınok bir ilke daha imza attı! “Kışlık Yiyecek Grubu” kurdu
ASKİ, Gökçehöyük ve Hacımuratlı’nın su krizini çözdü mask
ASKİ, Gökçehöyük ve Hacımuratlı’nın su krizini çözdü
9 Eylül'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor! mask
9 Eylül'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor!
Osmaniye'de dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor mask
Osmaniye'de dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL