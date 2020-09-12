Masumlar Apartmanı Safiye (Ezgi Mola) Kimdir, Kaç Yaşında?

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu ve Merve Dizdar’ın yer aldığı dizide Safiye karakteri ile karşımıza çıkan Ezgi Mola, dizdeki Han (Birkan Sokullu) karakterinin ablası rolünde izleyici ile buluşuyor. Saplantılı, temizlik hastası ve ahlak anlayışı ile hırçınlığını annesinden alan Safiye karakteri dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Ezgi Mola Kimdir?

29 Mart 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ezgi Mola, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. İlk eğitimini İstanbul Hasan Ali Yücel, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulunda tamamlayan Ezgi Mola, takip eden yıllarda Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesinde eğitim görmüştür.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa merak salan Ezgi Mola, henüz lise eğitimine devam ettiği yıllarda Müjdat Gecen Sanat Merkezi bünyesinde oyunculuk kurslarına katılmaya başladı. Lise eğitiminin tamamlanmasının ardından yine Müjdat Gezen Sanat Merkezinde dört yıl profesyonel eğitim alarak buradan birincilikle mezun olmayı başarmıştır.

Henüz 18 yaşında Türk sinemasının duayenlerinden Kartal Tibet tarafından yönetilen Karate Can dizisinde ilk defa izleyici karşısına çıkan Ezgi Mola, takip eden yıllarda girdiği Müjdat Gezen Tiyatro Merkezinde Aydoğan Temel’den 2 yıl boyunca tiyatro eğitimi almıştır.

Tiyatroda ilk defa Çürük Elma adlı oyunla seyirci karşısına çıkan Ezgi Mola, 2005 yılında BKM Atölye bünyesinde çalışmaya başladı. Ardından bir döneme damgasını vuran Hırsız Polis dizisinde saf bir kuaföre başarılı şekilde hayat vererek geniş kitlelere tarafından tanınmaya başladı.

2006 yılında Hayatımın Kadınısın adlı filmde kariyerine devam eden Ezgi Mola, söz konusu filmde Türkan Şoray ile beraber rol almıştır. 2007 yılında ise Sadri Alışık Ödülü En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Ezgi Mola kariyeri boyunca sayısı dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır.