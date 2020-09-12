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- 12 Eyl 2020 - 10:40 G: 12 Eyl 2020 - 10:41

Ayakkabının rengi kuyumcu soygununun zanlılarını ele verdi

Güvenlik kameralarınca kaydedilen soygun sonrası polis, zanlılardan birinin tabanı turuncu renkli ayakkabısından yola çıkarak 3 şüpheliyi yakaladı Adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Adana'da kuyumcu dükkanındaki silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 5 gün önce Yaşar Çetinkaya'ya (68) ait kuyumcu dükkanının silahlı, maskeli ve eldivenli iki kişi tarafından soyulmasıyla ilgili çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kaçan şüphelilerden birinin ayakkabısının tabanının turuncu renkte olduğunu tespit etti.

Görüntülerden yaş ve boy özellikleri de belirlenen zanlının aynı mahallede ikamet ettiğini değerlendiren ekipler, bölgede benzer profildeki kişileri araştırdı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla turuncu tabanlı spor ayakkabıyla kaçan kişinin Ali P. (18) olduğunu saptadı.

Zanlı Ali P, olay yerine yakın olan evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

- Ayakkabıya delil olarak el konuldu

Polis, şüphelinin olay günü kullandığı ayakkabıya da delil olarak el koydu.

Araştırmalarda görüntülerdeki ikinci şüphelinin de Ali P'nin kuzeni Aladddin P. (19) olduğu bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, Aladdin P'yi de gözaltına aldı.

Zanlıların olaydan sonra kıyafetlerini değiştirmesine yardım ettiği ileri sürülen Hakan Ö. (20) de yakalandı.

Üç şüphelinin olaydan önce başka bir kuyumcuyu soymak istedikleri ancak yüksek riskli gördükleri için vazgeçip parkta plan yaptıkları ve Yaşar Çetinkaya'ya ait kuyumcuya yöneldikleri iddia edildi.

Soygun sırasında Çetinkaya'yı tabancayla tehdit eden kişinin Aladdin P, tezgah camını kırıp altınları çalan kişinin de Ali P. olduğu öne sürüldü.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan üç zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

- Kadın müşterilerin yaşadığı panik kamerada

Kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli ve eldivenli iki şüphelinin içeri girmesi yer alıyor.

Kayıtların devamında zanlılardan birinin kıyafetinin altına gizlediği tabancayı çıkartıp müşterisinin bebek arabasındaki çocukla ilgilenen kuyumcu Çetinkaya'ya ve çalışanına doğrulttuğu, ikinci şüphelinin de bıçağın sapıyla tezgah camını kırıp altın yüzüklerle kaçtıkları, kuyumcunun peşlerine düştüğü görülüyor.

Dükkandaki iki kadın müşteri ve iş yerinin önünden geçenlerin yaşadığı panik de görüntülerde yer alıyor.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesinde 7 Eylül'de Yaşar Çetinkaya'ya ait kuyumcu dükkanı silahlı, maskeli ve eldivenli kişilerce soyulmuştu. Polis, iş yerinden 3 altın yüzük çalıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı. Araştırmalarda olay yerinin yakınındaki sokakta yere atılmış kıyafetlerle maske ve eldiven bulunmuştu.

12 Eyl 2020 - 10:40 AA Adana- Asayiş

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