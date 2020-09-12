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- 12 Eyl 2020 - 14:48 G: 12 Eyl 2020 - 15:01

İyi Günde Kötü Günde Dizisi Hangi Günler Yayınlanıyor? Saat Kaçta Başlıyor? Konusu Ne?

Star TV ekranlarında yeni dönemde izleyici ile buluşmaya hazırlanan İyi Günde Kötü Günde dizisinin son fragmanı da yayınlandı. Oyuncu kadrosunda Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Şenay Gürler, Yasemin Allen, Nergis Kumbasar ve Derya Alabora gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin ilk bölümü bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

03 Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen dizinin yayınlanan son fragmanının ardından ilk bölüm heyecanı ise şimdiden büyük ilgi görmeyi başardı. Cumartesi günlerinin yeni rekortmen dizileri arasında yer alması düşünülen İyi Günde Kötü Günde’nin çekimleri ise İstanbul’da yapılıyor.

İyi Günde Kötü Günde Ne Zaman, Saat Kaçta Yayınlanacak?

Star TV’nin dikkat çeken yeni sezon yapımlarından İyi Günde Kötü Günde dizisi 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 20.00’de merak edilen ilk bölümü ile ekrana gelecek.

İyi Günde Kötü Günde Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Çekimlerine İstanbul’da başlanan ve henüz ilk bölümü yayınlanmamasına rağmen kısa sürede büyük ilgi gören Star TV’nin 03 Medya imzalı yeni yapımı İyi Günde Kötü Günde dizisinin oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı kadroda genç ve başarılı yeteneklerin yanı sıra usta isimler de büyük ilgi gördü.

İyi Günde Kötü Günde dizi oyuncuları:

·         Elçin Sangu (Leyla)

·         Ozan Dolunay (Sarp)

·         Yasemin Allen (Melisa)

·         Şenay Gürler (Aslıhan)

·         Derya Alabora (Meral)

·         Nergis Kumbasar (Perihan)

·         Hakan Salınmış (Halil)

·         Ali Yağcı (Arda)

·         Sinan Albayrak (Bülent)

·         Hande Yılmaz (Yasemin)

·         Deniz Işın (Seda)

·         Tugay Erdoğan (Can)

İyi Günde Kötü Günde Konusu Nedir?

Nikah masasında terk edilen Leyla, işi gereği bir düğün organizasyonu yapmak zorunda kalmasının ardından kendisini masada terk eden adamın düğününü organize etmek için çalışacaktır. Sadece kendisinin ve Sarp’ın bildiği bu büyük sırrı saklayarak her şeyden habersiz evlenme hayalleri kuran Melisa ise rüya gibi bir düğün istemektedir. Hayatları birbiri ile bağlı üç kişinin kaderin cilvesi ile bir araya gelmesini konu alan dizi 12 Eylül Cumartesi günü 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerle 1. bölümü ile buluşmaya hazırlanıyor.

12 Eyl 2020 - 14:48 - Dizi Haberleri

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