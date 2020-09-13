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- 13 Eyl 2020 - 09:06 G: 13 Eyl 2020 - 09:16

Ankaralılardan Halk Çereze yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın ürettiği “Halk Çerez”lere Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın ürettiği yüzde yüz doğal “Halk Çerez” Başkentli vatandaşlardan yoğun talep görüyor. Ekmek israfının ve obezitenin önüne geçebilecek niteliğe sahip olan çerezler, kaliteli ve doğal içeriği ile vatandaşın damak zevkine de hitap ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nın ürettiği “Halk Çerez”lere Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

Ekmek israfının önüne geçmek amacıyla üretim fazlası, fırında pişerken şekli bozulan veya az pişmiş ekmekler, ekstrüzyon yöntemi kullanarak atıştırmalık çerez haline getiriliyor.

Peynirli, dolgulu kakaolu, dolgulu sade, acı biber çeşnili, tam buğday unlu, yer fıstığı çeşnili ve glutensiz olmak üzere toplam 6 çeşit çerez, Başkentliler tarafından büyük beğeniyle tüketiliyor.

Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan sağlıklı, birinci sınıf kalitede tamamen doğal bir şekilde çerez üretimi gerçekleştirdiklerini söyleyen Halk Ekmek Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, atıştırmalıklar hakkında şu bilgileri verdi: “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı doğrultusunda çerezimizin içeriğini geliştirdik. Beş sene önce Hacettepe Üniversitesi'yle başlayan Sağlıklı Gıda Üretimi Programı çerçevesinde Halk Çerez'leri geliştirdik. Ankara halkına özellikle de gençlerin hizmetine sunduk. Şekli bozuk ekmekleri tekrar öğütüyoruz, onlara hafif yağ ve tuz katarak altı çeşit çerez üretiyoruz. Herhangi bir katkı maddesi kullanılmadan, tamamen doğal koşullarda üretilerek ve sadece fırında ısıtarak doğal atıştırmalık haline getiriliyor. İnsanların sağlıklı beslenmesine katkı sağlayan bir yapıya sahip olduğu için vatandaşların Halk Çerez'i tercih etmesini tavsiye ediyoruz. Halk Çerez, günde 30 bin civarında üretiliyor. Başkentlilerden gelen talebe göre de sayıyı artırabilir ve çeşitleri çoğaltabiliriz.”

EKMEK İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Diğer ürünlere kıyasla yağ oranı yüzde 60 daha düşük olan çerezler, obeziteye yol açmadığı gibi lezzetiyle de çocuklardan tam not alıyor.

Halk Ekmek Mağazasına alışveriş yapmak için gelen Başkentliler Halk Çerez hakkında şunları anlattı:

-Songül Coşkun: “Halk Ekmek ürünlerini ailece severek tüketiyoruz. Çerezi gönül rahatlığıyla çocuklarıma yediriyorum. İçerisinde ne olduğunu, hijyenik ortamlarda üretildiğini biliyorum ve güvenli bir şekilde ürünleri tüketmekten memnunuz.”

-Almina Coşkun: “Arkadaşlarımla zararlı yiyecekler yemek yerine Halk Çerez yiyoruz. Cipslerin içinde zararlı madde olmadığı için ailem sürekli beni bu cipsleri yemeğe yönlendiriyor. Tadını da çok beğeniyorum severek tüketiyorum.”

-Atakan Canbolat: “Çerezi çok seviyorum ve beğenerek yiyorum. Diğer cipsler daha yağlı ama bu cips yağlı değil, beni rahatsız etmiyor. Biberli, çikolatalı, fıstıklı çeşitleri var. Tüm çeşitlerini beğeniyorum ama en çok çikolatalı olanı beğenerek yiyorum.”

-Naz İçöz: “Çerezi ilk çıktığı günden beri severek yiyorum. Diğer cipslere göre bu daha sağlıklı, soslu değil ve fazla yağlı da değil. Tadı tam damağıma göre.”

-Umut Akın: “Bence bu cipsler çocuklar tarafından daha çok tüketilmeli. Diğer cipsler çok zararlı. Bunun hem tadı güzel hem de içerisinde zararlı maddeler yok. Tadını çok seviyorum arkadaşlarımla birlikte severek yiyoruz.”

-Ayçanur Akıl: “Bu çerezleri ben çok seviyorum. Okulda, evde çok pratik bir şekilde yeme imkanı sunuyor. Gençler arasında çok tercih ediliyor çünkü Halk Ekmek her yerde var. Çerezlerin her bir çeşidi birbirinden güzel ama ben çikolata dolgulu olanını daha çok seviyorum, bir çikolata bir cipse bu kadar yakışabilir.”

13 Eyl 2020 - 09:06 Ankara- Belediyeler

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