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- 13 Eyl 2020 - 09:13 G: 13 Eyl 2020 - 09:14

Ankara'nın kanalı ABB TV’nin yeni yayın dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesinin ardından canlı yayınladığı ihaleler, Meclis toplantıları ve faaliyetler ile yayıncılık anlayışına yeni bir soluk getiren ABB TV, yeni yayın döneminde zengin içeriği ve gündem belirleyen programlarıyla Ankaralılarla buluşacak.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Dünyanın her yerinden izlenebilecek olan Büyükşehir Belediyesine ait internet tabanlı ABB TV, gündem belirleyecek programları ve renkli içerikleri ile 14 Eylül Pazartesi günü aktif yayın hayatına başlamaya hazırlanıyor. Kent gündemine dair canlı yayınlardan gezi programlarına, kültür-sanattan spora, çevre ve sağlık programlarından eğitim programlarına kadar pek çok zengin içerik izleyiciyle buluşacak.

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde özel olarak hazırlanan programların yayınlanacağı ve www. ankara.com.tr adresi üzerinden yayınlarını sürdüren ABB TV, 14 Eylül Pazartesi günü yeni yayın dönemine başlıyor. Kanalın yayın akışı da yine aynı adres üzerinden takip edilebilecek. ABB TV ayrıca Türkiye’nin ilk mobil akıllı belediye uygulaması olan “Başkent Mobilden de izlenebilecek.

"ÇOK ÇALIŞACAĞIZ, HİÇ DURMAYACAĞIZ"

Ankara odaklı ilk televizyon kanalı ABB TV'nin yeni yayın dönemi için uzun süredir çalışmalara devam ettiklerini belirten ABB TV Genel Yayın Sorumlusu Elif Akaydın şu değerlendirmelerde bulundu:

Amacımız bir yandan Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ve gündem hakkında bilgilendirme yaparken diğer yandan Başkentin tarihini, kültürünü, dokusunu farklı yönleriyle ele alıp özgün içerikleri vatandaşlarımızla buluşturmak. Haftalık yayın akışımızı bundan böyle www.ankara.com.tr adresimizden takip edebilirsiniz.”

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin ise, ABB TV’nin yeni yayın dönemi ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Çok çalışacağız, gündemi tutacağız. Üzerine koyarak ilerleyecek, hiç durmayacağız. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairemizin ortak kalbi ABB TV, yeni yayın döneminde, yepyeni bir heyecanla Başkentlilerle buluşacak” ifadelerini kullandı.

13 Eyl 2020 - 09:13 Ankara- Belediyeler

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