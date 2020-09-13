“Tandır Evi” hizmete başladı... İlk ekmeği Başkan Balcı pişirdi

Peçenek Mahallesi’nde yapımı tamamlanan “Tandır Evi” hizmete başladı. Fırında ilk ekmeği Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı pişirdi.

Gelenekler Altındağ’da yaşatılıyor. Peçenek Mahallesi’nde, mahalle sakinlerinin ekmeklerini pişirebileceği tandır evinin yapımı tamamlandı. İlk deneme için yakılan fırının sıcağı kalpleri ısıttı. Ekmek pişirmek için bir araya gelen mahalle sakinlerine Başkan Balcı da eşlik etti. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Balcı, fırında ekmek pişirmeyi de ihmal etmedi.

“EN GÜZEL GELENEKLERİMİZİ ALTINDAĞ’DA YAŞATIYORUZ”

Anadolu’nun en güzel geleneklerinin Altındağ’da yaşatıldığını söyleyen Başkan Balcı “Tandır evi yapacağımızı ilk söylediğimizde, haber mahalle sakinlerimiz tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Biz de onların sevincini görünce, daha hızlı çalıştık. Tandır evimizin yapımını kısa sürede tamamlandık. Mahalle sakinlerimiz artık, kendi ekmeklerini kendileri yapıyor ve burada pişirebiliyor. Biz de kendilerine eşlik ettik, ekmek pişirdik. Ekmeğimizi bölüştük” dedi.

“TANDIR DEMEK, AİLE DEMEK…”

Tandır geleneğinin Anadolu’nun en güzel gelenekleri arasında yer aldığını belirten Başkan Asım Balcı “Sanayi tipi fırınların gelişmesi, kent kültürünün kırsalda da etkili olmasıyla tandır ekmeği yapımı da azaldı. Oysa tandır ekmeği hem kokusu ve lezzetiyle hem de farklı görünümüyle çok özel bir ekmektir. Köyümüzü, çocukluğumuzu hatırlatır. Tandır demek, aile demektir, eskiye duyulan özlem demektir” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı tandır evinin tüm mahalle halkına hayırlı olmasını temenni etti.