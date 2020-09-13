Yenimahalle'de spor alanları baştan aşağı yenileniyor

Yenimahalle’de vatandaşların keyifle vakit geçirdiği ve sıklıkla dinlenmek için kullandığı parklarda bakım ve temizlik işlemi yürüten Yenimahalle Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Batıkent İsmail Hakkı Tonguç Parkında çalışmalarını sıklaştırdı.

Yaz mevsimi boyunca 450’nin üzerinde parkta sulama, temizlik, tadilat ve yeşillendirme çalışması yapan belediye ekipleri, Batıkent’in ilk yapılan ve en yeşil parklarından biri olan İsmail Hakkı Tonguç Park’ında bulunan spor alanlarını detaylı bakımdan geçiriyor.

Batıkent’in köklü parkına yeni dokunuş

15 yılı aşkın süredir Batıkent sakinlerinin uğrak noktası olan İsmail Hakkı Tonguç Park’ında bulunan 2 adet tenis kortu ve 1 voleybol sahasını tümüyle yenileyen ekipler, oturma alanları ve banklarında genel bakımını yaparak ilçe sakinlerinin kullanımına hazır hale getiriyor.

200’e yakın personelle Yenimahalle’nin tümünde yeşil alanlar ve parklarda bakım onarım işlemi gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi, tenis ve voleybol tutkusu olan ilçe sakinlerinin rahat ve temiz bir alanda spor yapması amacıyla İsmail Hakkı Tonguç Parkında bulunan 2 adet tenis kortunu ve 1 voleybol sahasını baştan aşağı yeniliyor.

“Yeşil alan ve parklara büyük önem veriyoruz”

Yenimahalle sakinlerinin parklar ve yeşil alanlara yoğun rağbet gösterdiğini belirterek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Göreve geldiğimizden günden bu yana ilçemize yüzlerce yeni park kazandırdık. Yenimahalle halkı, yeşil alana ve parkalara büyük önem veriyor. Vatandaşlarımız bu alanlarda nefes alsın, aileleri ile birlikte temiz ve güvenli parklarda keyifle vakit geçirsin düşüncesiyle bakım ve onarım işlemlerimiz aralıksız sürüyor. Geçen yıl komple bakım ve onarımdan geçirdiğimiz İsmail Hakkı Tonguç Park’ında bulunan ve yıllardır kullanılan tenis kortları ve voleybol sahasını ekiplerimiz baştan aşağı yeniliyor. Yeni spor alanlarının Batıkent sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.