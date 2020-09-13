Polatlı’da kum fırtınasından olumsuz etkilenen vatandaşlara Mamak'tan destek

Ankara Polatlı’da dün başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınasından olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak için Mamak Belediyesi harekete geçti. Mamak Belediyesi’ne ait, çay, çorba, sıcak yemek araçları destek için yola çıktı. Polatlılı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal belediyecilik ilkesiyle insan ve vatandaş odaklı hizmet verdiklerinin altını çizdi.

Köse, “Birincil görevimiz, zor günlerde insanımızın yanında olmaktır.Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun Vatandaşımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Her bir insanımızın elinden tutacak hizmet aşkına ve gönül derinliğine sahibiz. Tüm Polatlılı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.