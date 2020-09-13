Polatlı’da kum fırtınasından olumsuz etkilenen vatandaşlara Mamak'tan destek
Ankara Polatlı’da dün başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınasından olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak için Mamak Belediyesi harekete geçti.
Ankara Polatlı’da dün başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınasından olumsuz etkilenen vatandaşlara destek olmak için Mamak Belediyesi harekete geçti. Mamak Belediyesi’ne ait, çay, çorba, sıcak yemek araçları destek için yola çıktı. Polatlılı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal belediyecilik ilkesiyle insan ve vatandaş odaklı hizmet verdiklerinin altını çizdi.
Köse, “Birincil görevimiz, zor günlerde insanımızın yanında olmaktır.Rabbim ülkemizi, devletimizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun Vatandaşımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Her bir insanımızın elinden tutacak hizmet aşkına ve gönül derinliğine sahibiz. Tüm Polatlılı hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.
13 Eyl 2020 - 15:46 Ankara/ Mamak- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.